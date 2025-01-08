Основателя ChatGPT Альтмана назвала насильником младшая сестра

Основателя нейросети и генерального директора ChatGPT Сэма Альтмана обвинила в сексуальном насилии младшая сестра. Девушка подала на него иск, сообщает SHOT .

30-летняя сестра основателя ChatGPT Энн Альтман подала заявление в федеральный суд штата Миссури. В иске девушка уверяет, что Сэм занимался издевательствами над ней, когда они вместе проживали в конце 1990-х—начале 2000 года.

Энн уверяет, что предполагаемое сексуальное насилие началось в ее трехлетнем возрасте. Последний случай происходил, когда Сэм достиг совершеннолетия, а она еще нет.

До этого 39-летний Альтман говорил, что эти обвинения ложные. Они доставляют боль ему и семье. Известно, что мужчина не интересуется противоположным полом.

Ранее сообщалось, что OpenAI не смогла своевременно разработать следующую модель ChatGPT Orion. Ее должны были закончить в 2024 году, но завершат только в 2025 году.