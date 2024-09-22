Осквернившему могилу Маслякова москвичу грозит до трех месяцев тюрьмы

В воскресенье неизвестный разрушил могилу ведущего: он оторвал крест и разбросал цветы. В осквернении подозревают 19-летнего парня, его уже задержали.

Отмечается, что прохожие пытались остановить москвича от бесчинств, однако он не послушал их. После содеянного он хотел уехать на самокате, но охрана скрутила парня. Затем его передали полицейским.

Теперь москвичу может грозить до трех месяцев тюрьмы по статье за осквернение захоронений. После допроса парня отправят на наркотическую экспертизу.

Отмечается, что крест на могиле Маслякова восстановили. Семья ведущего и администрация кладбища обратились с заявлением в полицию.