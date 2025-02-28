Осколок беспилотника влетел в жилой дом в городе Удомля Тверской области

Осколок беспилотника влетел в квартиру на шестом этаже в жилом доме в городе Удомля Тверской области, сообщает Mash .

Как сообщает SHOT, обломки беспилотника повредили квартиру на улице Автодорожная в районе. По предварительной информации, никто не пострадал.

Губернатор региона сообщил в Telegram-канале, что над Территорией Тверской области отражена атака беспилотников.

«Все системы жизнеобеспечения работают в штатном режиме. Силы и средства на месте», — отметил он.

Ранее сообщалось, что силами ПВО в Брянской области отражается массированная атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) с применением ударных беспилотников.