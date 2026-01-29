Ошибка врачей? Кот блогерши из Набережных Челнов внезапно умер после операции

В Набережных Челнах трагически скончался двухлетний мейн-кун по кличке Зевс, это произошло во время транспортировки животного домой после хирургического вмешательства в ветеринарной клинике «Зверополис». Хозяйку заверяли в безопасности наркоза, несмотря на породные риски, однако вскоре после выписки состояние кота резко ухудшилось, и он умер. Теперь владелица животного обвиняет ветеринаров в гибели питомца, сообщает Челны Live .

По словам блогерши, Зевс прожил всего 2,5 года. Это был ласковый, коммуникабельный и любознательный питомец, подаренный девушке на день рождения. Он рос в окружении любви и заботы, регулярно проходил осмотры у ветеринаров.

Из-за предрасположенности к проблемам с суставами было решено провести профилактическую операцию, направленную на улучшение качества его жизни в будущем. Выбор пал на клинику в Набережных Челнах, которую рекомендовали из-за современного оборудования и компьютерной томографии.

Хозяйка призналась, что выбор клиники стал роковой ошибкой: хотя пострадавшая сама медик и всегда советовала пациентам доверять профессионалам, в этот раз она поддалась впечатлению от внешнего вида и оснащения клиники, не оценив квалификацию конкретного врача.

Теперь девушка утверждает, что перед операцией не было предупреждений о возможных летальных исходах, а встреча с анестезиологом так и не состоялась. Изначально планировалось оперировать оба сустава, но в день операции врач самовольно решил ограничиться одним, не предоставив четких объяснений. Оплату за всю процедуру потребовали внести заранее.

После завершения вмешательства Зевса вернули владельцам, не предложив послеоперационного наблюдения и не предоставив контактных данных для экстренной связи. Во время поездки домой коту стало плохо, и примерно через полчаса он скончался в машине. Попытки реанимации не принесли результатов.

По словам девушки, попытки связаться с клиникой в тот вечер оказались безуспешными, а на следующий день ей так и не перезвонили. Когда владельцы лично приехали в клинику, они столкнулись с безразличным отношением.

Примечательно, что в онлайн-картах клиника «Зверополис», где проходил лечение Зевс, имеет множество негативных отзывов. Пользователи сообщают об ухудшении состояния питомцев после лечения, неверных диагнозах, завышенных ценах и даже о случаях гибели животных.

