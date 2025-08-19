Ошейник с марихуаной: кота-наркокурьера задержали в колонии Нижегородской области

Злоумышленники пытались доставить марихуану в колонию с помощью кота в Нижегородской области. Пушистого наркокурьера и его владельцев удалось схватить, сообщается на сайте ГУФСИН России по региону.

Злоумышленники придумали изощренный способ доставки наркотиков на режимную территорию. Они специально изготовили ошейник для кота, а к нему прикрепили свертки с запрещенным веществом.

Нарушители рассчитывали на то, что питомец проникнет на территорию ИК-7 и таким образом доставит запрещенные вещества осужденным. Однако кота вовремя заметили сотрудники колонии. Они его поймали и обнаружили на ошейнике свертки с марихуаной.

После этого удалось вычислить владельцев животного. Их тоже задержали, а затем передали сотрудникам правоохранительных органов.

