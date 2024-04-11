Оружие и наркотики обнаружили в тайнике напавшего на полицейских в Подмосковье

Mash: из гаража обвиняемого в расстреле полицейских изъяли оружие и наркотики

В гараже у обвиняемого в расстреле подмосковных полицейских Василия Бурякова нашли тайник с оружием и взрывчаткой, сообщает Mash.

Речь идет о пистолете Макарова с креплением для глушителя и карабине «Сайга» с тактической рукояткой. Там же были обнаружены заводские патроны и набор гильз для изготовления самоделок.

Кроме того, в тайнике лежали наркотики — брикеты гашиша, таблетки экстази и кристаллы в пакетах.

Все изъятое из гаража было направлено на экспертизу.

Ранее обвиняемого доставили в подразделение ГСУ СК России по Московской области. Мужчину допросят и проведут с ним следственные действия.

7 апреля двое сотрудников Лосино-Петровского отдела полиции прибыли к СНТ «Озон» поселка Фряново, чтобы задержать наркоторговца. Дилер на требования полицейских о проведении досмотра открыл по ним огонь. Он сделал не менее 6 выстрелов, а затем скрылся. Злоумышленнику заочно предъявили обвинение.

В результате нападения помощник участкового Сергей Е. погиб на месте, а оперуполномоченный Григорий С. был госпитализирован в тяжелом состоянии.