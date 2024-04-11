Обвиняемого в нападении на полицейских в Подмосковье доставили в СК

Обвиняемого в нападении на полицейских Василия Бурякова доставили в подразделение ГСУ СК России по Московской области. Мужчину допросят и проведут с ним следственные действия, сообщает пресс-служба ведомства.

Заочно Бурякову уже предъявили обвинение. Помимо этого, ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

7 апреля двое сотрудников Лосино-Петровского отдела полиции прибыли к СНТ «Озон» поселка Фряново для проведения операции по задержанию наркоторговца. Дилер на требования полицейских о проведении досмотра открыл по ним огонь. Он сделал не менее 6 выстрелов из неустановленного оружия, а затем скрылся.

В результате нападения помощник участкового Сергей Е. погиб на месте, а оперуполномоченный Григорий С. был госпитализирован в тяжелом состоянии.