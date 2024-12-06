Организатор ЛГБТ*-туров снял голого ребенка на телефон в фитнес-клубе

Против руководителя туристического клуба, который организовывал путешествия ЛГБТ*-групп, Андрея К. открыли еще одно уголовное дело. Предполагается, что мужчина в одном из известных фитнес-клубов снял порнографию с ребенком, сообщает SHOT .

Случай, предположительно, произошел в конце октября. Тогда Андрей К. прибыл на тренировку в фитнес-клуб. В раздевалке он увидел, как переодевается маленький мальчик. В этот момент мужчина снял ребенка обнаженным.

Запись у Андрея К. обнаружили во время ознакомления с вещами на одном из устройств. Открыто уголовное дело по статье «Использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов или предметов». Мужчину могут посадить в тюрьму на срок до 15 лет.

Ранее глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сказала, что соцсеть Likee — самая опасная для российских детей платформа. Там большое количество детской порнографии.

* Общественное движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено.