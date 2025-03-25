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«Оранжевый» и «желтый» коммунальщики подрались на Кутузовском проспекте в Москве

Два коммунальщика, один в оранжевом, другой в желтом костюме, подрались на Кутузовском проспекте в Москве. Причина конфликта неизвестна, видео публикует « МК: срочные новости ».

Драка началась на обочине дороги за припаркованным автобусом. Сначала коммунальщик в оранжевой одежде «прыгал» на того, что в желтом.

Затем первый мужчина нанес удар ногой. Однако «желтый» коммунальщик повалил его и начал избивать.

Рядом с дерущимися стоял еще один мужчина в оранжевом. Он начал разнимать конфликтующих.

Ранее Cherry въехал в грузовик коммунальщиков на 83-м километре МКАД.