«Оранжевый» и «желтый» коммунальщики подрались на Кутузовском проспекте в Москве
Два коммунальщика, один в оранжевом, другой в желтом костюме, подрались на Кутузовском проспекте в Москве. Причина конфликта неизвестна, видео публикует «МК: срочные новости».
Драка началась на обочине дороги за припаркованным автобусом. Сначала коммунальщик в оранжевой одежде «прыгал» на того, что в желтом.
Затем первый мужчина нанес удар ногой. Однако «желтый» коммунальщик повалил его и начал избивать.
Рядом с дерущимися стоял еще один мужчина в оранжевом. Он начал разнимать конфликтующих.
Ранее Cherry въехал в грузовик коммунальщиков на 83-м километре МКАД.