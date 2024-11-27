Оранжерею с 58 кустами конопли нашли на чердаке дома в Солнечногорске

Полицейские обнаружили в деревне Льялово в городском округе Солнечногорск оранжерею с 58 кустами конопли. Плантация находилась на чердаке частного дома, сообщает МВД Медиа .

Правоохранители обнаружили оранжерею в ходе отработки оперативной информации. Чердак, где выращивались наркосодержащие растения, был оборудован тепловыми лампами и вентиляцией.

Всего стражи порядка изъяли 58 кустов конопли и более 100 г марихуаны. Кроме того, был задержан 49-летний житель столицы, подозреваемый в незаконном обороте запрещенных веществ.

По словам задержанного, он обустроил оранжерею, чтобы из наркосодержащих растений изготавливать запрещенные вещества для личного употребления. В отношении мужчины возбудили дело по ч. 4 ст. 228 и ч. 1 ст. 231 УК РФ, он арестован.

Ранее у жителя Нижегородской области изъяли 47 пакетиков с наркотиками. Также у него в ходе обыска нашли три горшка с растениями конопли.