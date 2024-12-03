Опытный врач-рентгенолог Виктор Белкин погиб в страшной аварии под Воскресенском

В понедельник под подмосковным Воскресенском произошло ДТП, в результате которого погиб опытный врач-рентгенолог Виктор Белкин. Он находился в машине вместе с сыновьями, они в тяжелом состоянии, сообщает «МК: срочные новости» .

Белкин забрал своих детей 7 и 9 лет из бассейна, а затем поехал домой. Передвигался мужчина на автомобиле Skoda. В какой-то момент, в нескольких сотнях метрах от дома, водитель остановился и включил поворотники.

Он намеревался свернуть на свою улицу. В этот же момент в Skoda врезался автомобиль Suzuki. Машина поехала на обгон на однополосной полосе и не успела вернуться в свою полосу.

В результате ДТП врач погиб на месте. Ему было 37 лет. Сыновья мужчины в тяжелом состоянии были доставлены в больницу. Один из мальчиков находится в реанимации.

В Suzuki ехали водитель и его пассажирка. Они также пострадали, но своевременно получили медмопощь. Отмечается, что водитель авто родом из Якутии, он ранее отбывал наказание в колонии за убийство.

Ранее скорая помощь опрокинулась после столкновения с Audi в Домодедове. В результате никто не пострадал.