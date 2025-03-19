Опубликованы жесткие кадры смерти водителя машины, улетевшей в Оку в Подмосковье

В Сети появилось видео с моментом вылета автомобиля в реку в Подмосковье

В Сети опубликовали жесткие кадры ДТП, которое унесло жизнь мужчины. Автомобиль на большой скорости вылетает в реку Оку в Подмосковье и переворачивается, сообщает «112» .

На видео с камер наблюдения видно, как легковой автомобиль мчится на большой скорости и сносит бетонные заграждения в районе деревни Озеры в городском округе Коломна. Машина вылетает в Оку и переворачивается.

Автомобиль затонул на небольшой глубине, но почти мгновенно. Водителю не удалось спастись. На фотографиях видно, что мужчину вытащили из реки и пытаются реанимировать. Из воды торчит колесо затонувшей машины.

Причина трагедии пока неизвестна. Предположительно, водитель мог уснуть или почувствовать себя плохо за рулем.