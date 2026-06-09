сегодня в 11:56

Опубликованы кадры с места подрыва автомобиля в Балашихе

ТАСС опубликовал видео с места взрыва автомобиля в подмосковной Балашихе. В результате происшествия погиб один человек.

На опубликованных кадрах видно, как на месте ЧП работают экстренные службы, которые оцепили территорию вокруг выгоревшего автомобиля. Также видны эвакуатор и транспорт сотрудников ФСБ.

Взрыв произошел во вторник около 05:30 на улице Колдунова в микрорайоне Авиаторов. Во время движения под кроссовером BMW X3 сработало взрывное устройство.

Ход и результаты расследования возбужденного по данному факту уголовного дела находятся на контроле в прокуратуре Московской области.

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