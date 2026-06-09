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Машина взорвалась на улице Колдунова в Балашихе

На улице Колдунова в микрорайоне Авиаторов в Балашихе взорвался автомобиль, в результате ЧП погиб человек, сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области.

По поручению и.о. прокурора Подмосковья Андрея Ганцева на месте ЧП работу правоохранителей и сотрудников экстренных служб координирует Балашихинский городской прокурор Дмитрий Девятко.

Ход и результаты расследования возбужденного по данному факту уголовного дела находятся на контроле в прокуратуре региона.

По информации РИА Новости, в ближайшее время по этому делу назначат взрывотехническую экспертизу.

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