Опубликованы кадры ликвидации мощного пожара в Москве

На опубликованном ролике видно, как сотрудники МЧС РФ, задействовав специальную технику, проливают крышу здания, а также проливают оконные проемы. Для работ задействован в том числе специальный подъемник.

На кадрах уже не видно открытого пламени, но видно, как сочится дым. Для того чтобы подобраться к труднодоступным местам, сотрудники МЧС в том числе выбивали окна там, где остекление сохранилось, но подхода к горящему месту не было.

Общая площадь пожара составила 2 тысячи квадратных метров. Для ликвидации горения, которое, по данным Следственного комитета, могло возникнуть из-за короткого замыкания, привлекалась авиация.