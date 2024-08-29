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Опубликованы кадры пожара на топливном складе в Ростовской области

Топливный склад продолжает гореть в Каменском районе Ростовской области после удара украинского дрона. Опубликованы кадры пожара, сообщает ТАСС .

На появившемся в Сети видео виден огромный столб черного дыма. Горение топливного склада видно с находящейся рядом трассы.

Как отметил глава администрации района Владимир Савин, в связи с пожаром был введен режим повышенной готовности. Огнеборцы тушат возгорание круглосуточно.

Он также проинформировал, что угрозы распространения огня на населенные пункты в районе пожара нет.

ВСУ ударили с помощью беспилотника по топливному складу в Каменском районе Ростовской области в среду. Во время атаки никто не пострадал, но на территории склада начался пожар.