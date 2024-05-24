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Опубликованы кадры последствий удара по составу с техникой ВСУ под Харьковом

ВС РФ уничтожили поезд с военной техникой ВСУ под Харьковом. Кадры с места удара публикует Украинская железная дорога в своем Telegram-канале .

Удар по железнодорожной инфраструктуре в Харьковской области был нанесен минувшей ночью.

В результате обстрела были повреждены колеи, здания, нерабочие грузовые вагоны и вагон электропоезда. На фотографиях видны груды искореженного железа на путях. Разрушены навесы над составами, выворочены окна.

Как заявили в компании, обошлось без погибших и пострадавших. Поезда дальнего и пригородного сообщения курсируют по графику.