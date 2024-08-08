Опубликованы кадры поражения украинских дронов «Баба Яга» в Курской области

Украинские дроны «Баба Яга» были уничтожены в Курской области. Кадры их поражения появились в Сети, сообщает РИА Новости .

БПЛА противника были уничтожены российскими FPV-дронами. На видеозаписи видно, что украинскую «Бабу Ягу» удалось ликвидировать прямо в воздухе.

ВСУ напали на приграничные территории в Курской области 6 августа. В том числе противник атаковал с помощью беспилотников. Так, в результате удара по машине скорой помощи в Судже погибли водитель и фельдшер.

Обстановка на курском направлении продолжает оставаться напряженной.