Опубликованы кадры полуразрушенного Бейрута после атак Израиля

В результате пятидневных воздушных бомбардировок, проведенных Израилем, более 450 тысяч граждан лишились крова: их жилые дома оказались либо полностью разрушены, либо значительно повреждены. Кадры полуразрушенного города опубликовал SHOT .

На опубликованном видео видно, что опустели целые улицы. Рядом друг с другом стоят дома с выбитыми окнами, поврежденными крышами и стенами. Улицы покрыты пылью и пеплом. От некоторых зданий на момент съемки ролика шел дым.

По предварительной информации, из-за израильских атак свои дома покинули более 450 тысяч местных жителей.

Ранее израильская авиация нанесла удар по отелю «Рамада» в центральной части Бейрута. В качестве причины этой операции было указано нахождение в здании командиров спецподразделения «Кудс», входящего в состав Корпуса стражей исламской революции.

Позднее крупнейший футбольный стадион Ливана в Бейруте преобразовали в пункт временного размещения. Найти приют в нем смогут более 8 тысяч человек.

