В Бейруте переоборудовали стадион в пункт временного размещения

Крупнейший футбольный стадион Ливана в Бейруте был преобразован в пункт временного размещения и начал работу 8 марта, об этом сообщает РИА Новости .

Монтаж палаточного городка на территории стадиона осуществляют добровольцы нескольких неправительственных гуманитарных объединений совместно с представителями Ливанского Красного Креста и военнослужащими.

«Центр открылся несколько часов назад, и мы уже приняли больше тысячи людей, в основном из южного пригорода Бейрута, и есть из поселений на юге страны», — заявил представитель местной общественной организации «Фонд Махзуми» Рабии Макари.

Как уточнил Макари, мощность стадиона позволяет принять свыше восьми тысяч беженцев. Однако первоочередно кров получили те, кто уже несколько суток был вынужден ночевать под открытым небом в центральных районах Бейрута, включая площади и прибрежную зону.

В настоящее время остается ряд неотложных вопросов по обустройству центра, таких как монтаж душевых и туалетов, а также обеспечение стабильного электроснабжения.

Ранее министр по социальным вопросам Ливана Ханин ас-Сейид сообщила на брифинге, что за первые пять дней обострения конфликта свои дома покинули уже более 450 тысяч жителей страны.

