Опубликованы кадры ночного вооруженного нападения на полицию в Москве

В ночь на 5 апреля в Москве на парковке на Кустанайской улице произошло вооруженное нападение на полицейских, которые хотели остановить конфликт между двумя приятелями. В Сети появилось видео с места перестрелки, сообщает «МК: срочные новости» .

На опубликованных кадрах видна парковка и автомобиль с разбитым стеклом в двери с пассажирской стороны. Рядом с транспортным средством работали сотрудники полиции, которые осматривали его и составляли все необходимые документы.

Предварительно известно, что сначала конфликт произошел между 39-летним предпринимателем из Коломны Павлом К. и его приятелем. Когда в перепалку мужчин вмешалась полиция, Павел К. открыл огонь по стражам порядка из травматического пистолета и был ранен из табельного оружия.

Травмированного злоумышленника оперативно госпитализировали в больницу, медики оказывают ему всю необходимую помощь. Все обстоятельства случившегося устанавливаются в рамках организованной проверки.