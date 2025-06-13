Опубликованы кадры мощного взрыва в иранском Тебризе

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В Сети появились кадры мощного взрыва на территории иранского Тебриза. На опубликованных видео виден огромный столб черного дыма, а за кадром слышны звуки серии взрывов, пишет Baza со ссылкой на Mehrnews.

По данным местных СМИ, взрыв прогремел в районе аэропорта. Пострадала ли на самом деле воздушная гавань, пока неизвестно.

На опубликованных в Сети кадрах слышны звуки взрывов, виден густой черный дым.

Ранее сообщалось, что находившиеся на подконтрольных Ирану территориях агенты «Моссад» помогли нейтрализовать иранские системы ПВО, когда Израиль начал атаковать.