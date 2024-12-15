Опубликованы кадры мощного торнадо в Калифорнии

В Сети появились кадры мощного торнадо, который обрушился на Калифорнию. Минимум пять человек получили разные травмы из-за разбушевавшейся стихии, сообщает телеканал «Вести» .

На опубликованном ролике видно, как из воздуха образуются вихри. Торнадо настолько мощный, что вырывает с корнем и рушит на землю деревья.

Автомобилисты с осторожностью движутся по проезжей части. Известно, что несколько машин не устояли и были опрокинуты силой торнадо. Также часть жителей Калифорнии остались без электроэнергии из-за оборванных проводов.

По данным местных пожарных, из-за торнадо пострадали минимум пять человек, трое из них госпитализированы в одну из местных больниц в связи с серьезностью полученных травм.

Последний раз настолько мощный торнадо был зафиксирован в октябре 2024 года в штате Флорида. Тогда местные жители тоже сняли масштаб разбушевавшейся стихии.