Опубликованы кадры из квартиры, где проживал подрывник машины офицера в Москве

В квартире Евгения Серебрякова, подозреваемого в подрыве внедорожника офицера ВС РФ в Москве, провели обыски, кадры оттуда попали в Сеть, сообщает SHOT .

В столице Серебряков снимал квартиру в Пресненском районе. Жилье расположено в 25 км от того места, где произошел подрыв автомобиля.

По словам соседей, мужчина жил с кошками, которых отдал несколько дней назад. Жильцы дома описывают Серебрякова как интеллигентного человека, не попадавшего в скандалы. Однако некоторые все же считали его странным.

С родными подрывник в последний раз общался 23 июля. О своих планах по совершению преступления он с ними не делился.

Ранее Замоскворецкий суд Москвы заочно арестовал Серебрякова. В отношении мужчины возбуждено два уголовных дела, ему грозит до 20 лет лишения свободы.