Опубликованы фото сгоревшего элитного парк-отеля в Подмосковье

сегодня в 12:15

Опубликованы кадры пожара в элитном парк-отеле в Рузском городском округе. Фотографиями поделилось ГУ МЧС России по Московской области.

На фото запечатлено, как сотрудники ведомства тушат возгорание. Над зданием поднимается густой серый дым.

Судя по кадрам, помещение сильно пострадало от огня. В результате пожара закопчены окна.

Пожар в оздоровительном комплексе в Подмосковье произошел в среду. Площадь горения составила 600 «квадратов». Пожар удалось локализовать.

По данным МЧС, в борьбе с огнем задействованы 16 единиц техники и 50 человек.