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Крупный пожар произошел в оздоровительном комплексе в Подмосковье

В подмосковном поселке Дорохово загорелось здание оздоровительного комплекса. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Площадь горения — 600 «квадратов». Пожар тушат сотрудники МЧС РФ.

В зоне возгорания работают около 30 сотрудников. Задействованы восемь машин МЧС.

Ранее сообщалось, что в 2024 году в Подмосковье в результате 14 пожаров погибли 23 ребенка. 36 человек были травмированы.