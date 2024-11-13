Крупный пожар произошел в оздоровительном комплексе в Подмосковье
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В подмосковном поселке Дорохово загорелось здание оздоровительного комплекса. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
Площадь горения — 600 «квадратов». Пожар тушат сотрудники МЧС РФ.
В зоне возгорания работают около 30 сотрудников. Задействованы восемь машин МЧС.
Ранее сообщалось, что в 2024 году в Подмосковье в результате 14 пожаров погибли 23 ребенка. 36 человек были травмированы.