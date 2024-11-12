В Подмосковье подвели итоги по гибели и травмированию детей на пожарах в 2024 году

Главный государственный инспектор Московской области по пожарному надзору Александр Медведев принял участие в заседании межведомственной комиссии по подведению итогов летней детской оздоровительной кампании 2024 года. Мероприятие, организованное министерством социального развития Московской области, прошло в режиме видеоконференцсвязи, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Московской области.

Александр Медведев отметил, что Главным управлением МЧС России по Московской области было взято на учет 118 загородных детских оздоровительных лагерей с круглосуточным пребыванием, включая 5 палаточных, а также около 1000 лагерей с дневным пребыванием детей на базе общеобразовательных организаций. Перед началом оздоровительной кампании все они были проверены на соответствие требованиям пожарной безопасности.

«В рамках оздоровительной кампании сотрудниками МЧС России активно проводились профилактические мероприятия. В каждой смене, при каждом новом заезде детей, были организованы практические тренировки по эвакуации, противопожарные инструктажи, а также массовые мероприятия по обучению детей правилам пожарной безопасности и ознакомлению с профессиями пожарных и спасателей», — сообщил Александр Медведев.

Работа по обеспечению пожарной безопасности детских оздоровительных учреждений находится на постоянном контроле.

Александр Медведев ознакомил членов комиссии с ситуацией по гибели и травмированию детей на пожарах. Статистика неутешительна. За истекший период 2024 года на 14 пожарах погибло 23 ребенка, 36 несовершеннолетних получили травмы.

Главный государственный инспектор Московской области по пожарному надзору подчеркнул, что одним из наиболее эффективных способов предупреждения трагедий является установка автономных дымовых пожарных извещателей.

Согласно требованиям действующего федерального законодательства, полномочия по обеспечению пожарной безопасности, возложены на органы местного самоуправления.

По муниципальным программам в Подмосковье жилье многодетных семей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, оборудуется автономными пожарными извещателями. Благодаря срабатыванию датчиков и тем самым своевременному реагированию на возгорание с 2018 по 2024 год удалось спасти 157 человек, в том числе 70 детей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.