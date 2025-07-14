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Опубликовано видео урагана в Дмитровском городском округе в Подмосковье

В Дмитровском городском округе в Московской области начался ураган. Дует сильный ветер, идет ливень, сообщает Telegram-канал « Осторожно, Москва ».

На опубликованном видео под воздействием непогоды наклоняются деревья.

Также идет небольшой град.

«Кошмар», — комментирует происходящее девушка, которая сняла видео.

Ранее сообщалось, что 14 июля в Подмосковье будут дождь, гроза и ветер. Порывы скорости могут достигать 17 метров в секунду.