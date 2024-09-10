Опубликовано видео уничтожения беспилотника «Лютый» в Ленинском округе

Во вторник ночью российские силы ПВО ликвидировали один из украинских дронов «Лютый» в Ленинском городском округе Подмосковья. Видео публикует Baza .

На записи можно заметить, как российская система ПВО стреляет по дрону «Лютый» и попадает четко в цель. После этого беспилотник падает.

Опубликована также фотография, на которой видно, как другой украинский беспилотник подавили системой радиоэлектронной борьбы. Он упал на дерево и застрял в нем.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился в пункте временного размещения в Раменском округе с жителями, чье жилье получило повреждения во время атаки дронов ВСУ.

«У нас есть небольшое количество квартир, в которые в ближайшее время нельзя будет войти. Для таких семей мы предложили несколько вариантов временного размещения: гостиница или съемное жилье, денежная компенсация. Все расходы мы компенсируем», — заявил Воробьев.