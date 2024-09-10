Воробьев встретился в ПВР с жителями Раменского округа, чьи дома атаковали дроны

Губернатор Московской области Андрей Воробьев прибыл в пункт временного размещения в Раменском округе на встречу с жителями домов, поврежденных в результате атаки украинских дронов.

ПВР находится в Доме культуры им. Воровского на Высоковольтной улице. Воробьев рассказал, что был на месте происшествия на той же улице. По его словам, в ближайшее время состоится инспекция подъезда с 10 по 15 этаж.

«По безопасности: мы видим, что только одна плита там смещена. Сейчас спасатели сделают заключение. Вас будем информировать. Глава (врип главы Раменского округа Эдуард Малышев — ред.) здесь с самого утра», — написал Андрей Воробьев в своем Telegram-канале.

Губернатор напомнил, что власти региона и областной фонд капремонта возьмут на себя все расходы на восстановление многоэтажек. Все необходимое будет предоставлено на время работ.

«У нас есть небольшое количество квартир, в которые в ближайшее время нельзя будет войти. Для таких семей мы предложили несколько вариантов временного размещения: гостиница или съемное жилье, денежная компенсация. Все расходы мы компенсируем», — заявил Воробьев.

Глава региона рассказал, что у жительницы поврежденного дома Ольги в квартире на 10 этаже остались коты.

«Как только мы поймем, что зайти в подъезд безопасно, вместе со спасателями заберем животных, необходимые вещи и документы», — подчеркнул Воробьев.

Но спасателям нужно время, чтобы обследовать подъезд, добавил он.

«Все, что касается медицинской помощи. Вы знаете, что погибла женщина 1978 года рождения и 2 человека находятся в тяжелом состоянии. Мы сейчас к ним поедем», — сказал губернатор.

Атака беспилотников случилась минувшей ночью. Дроны ударили по многоквартирным домам в Спортивном проезде и на Высоковольтной улице в Раменском городском округе.