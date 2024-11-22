Опубликовано видео удара Израиля по жилому дому в Бейруте

Авиаудар Израиля по южному пригороду Бейрута в Ливане засняли на видео. В результате атаки был уничтожен жилой дом, сообщает РИА Новости .

ВВС Израиля ударили ракетами по столице Израиля в пятницу днем. Видео с моментом удара появилось в Сети.

В кадре запечатлено многоэтажное здание, расположенное в районе Шиях. На видео попал момент попадания в дом ракеты. Рядом, в нескольких сотнях метров, в этот момент находились люди. Их предупредили об ударе, потому жители поспешили покинуть опасное место и наблюдали за всем с безопасного расстояния.

В результате удара Израиля многоэтажный жилой дом в южном пригороде Бейрута был полностью уничтожен.

Ранее ЦАХАЛ нанес удар по центру Бейрута в Ливане, в результате которого был убит глава отдела по связям со средствами массовой информации «Хезболлы» Мохаммад Афиф.