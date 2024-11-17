Reuters: ЦАХАЛ ликвидировал пресс-секретаря «Хезболлы» во время удара по Бейруту
Фото - © Amit Agronov / Пресс-секретариат Армии обороны Израиля
Израильская армия ликвидировала главу отдела по связям со средствами массовой информации «Хезболлы» Мохаммада Афифа. Удар был нанесен по центру Бейрута в Ливане, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на Reuters.
ЦАХАЛ атаковал район Рас-Эн-Набаа в столице страны. По данным Reuters, боеприпас угодил в строение, где находятся офисы партии «Баас».
Основная часть солдат группировки «Хезболла» расположена на юге Бейрута.
Ранее израильские истребители ударили ракетами по зданию на юге Бейрута. Там расположена студия телеканала Al Mayadeen.