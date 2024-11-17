Reuters: ЦАХАЛ ликвидировал пресс-секретаря «Хезболлы» во время удара по Бейруту Происшествия сегодня в 17:16 Фото - © Amit Agronov / Пресс-секретариат Армии обороны Израиля

Израильская армия ликвидировала главу отдела по связям со средствами массовой информации «Хезболлы» Мохаммада Афифа. Удар был нанесен по центру Бейрута в Ливане, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на Reuters.