Опубликовано видео страшного ДТП с такси в Крещенскую ночь в Подмосковье

В Крещенскую ночь в Серпухове на перекрестке возле магазина «Нара» произошло столкновение иномарки с автомобилем такси. Видео с места ДТП опубликовано в Telegram-канале «Подслушано Серпухов» .

На кадрах, которые снял очевидец, видно, что синяя легковушка влетела в бок и заднюю часть такси. Весь перед у нее разворотило: отсутствуют фары и бампер, сильно искорежен капот. В обеих машинах сработала система безопасности.

Голос за кадром поясняет, что авария произошла в тот момент, когда такси выезжало со второстепенной дороги на главную.

Предварительно, пострадали оба водителя, их доставили в больницу. Сейчас сотрудники подмосковной Госавтоинспекции разбираются во всех обстоятельствах случившегося.

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