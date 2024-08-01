Опубликовано видео спасения младенца из-под завалов в Нижнем Тагиле
Из-под завалов в Нижнем Тагиле вытащили младенца, опубликованы кадры спасения, сообщает Baza.
Видео было снято в первые минуты после взрыва газа, повлекшего за собой обрушение дома. На кадрах видно, что трехмесячного малыша достали из-под завалов. Ребенка передали медикам.
Ранее стало известно, что из-под завалов взорвавшегося дома в Нижнем Тагиле достали двоих младенцев.
На месте ЧП продолжаются поисково-спасательные работы. В пресс-службе МЧС РФ рассказали о девятерых пострадавших.