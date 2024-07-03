Опубликовано видео смертельного ДТП в Турции, в котором пострадали туристы из РФ

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В Сети появилось видео смертельного ДТП с автобусом в Турции

В Сети появилось видео смертельного ДТП в Турции, в котором пострадали 16 российских туристов. Водитель автобуса погиб, сообщает Baza .

На опубликованных кадрах видно, как автобус несется по трассе на огромной скорости. В итоге транспорт с туристами врезается в столб. Половина автобуса превратилась в груду металла.

По информации турецких СМИ, причиной смертельной аварии могла стать поломка автобуса. Еще одной возможной причиной называют ошибку водителя.

В обстоятельствах происшествия разбирается турецкая полиция. Предварительно установлено, что пострадали 20 человек, из них 16 — россияне, остальные являются гражданами Белоруссии. Среди травмированных есть дети.