Опубликовано видео смертельного ДТП в Турции, в котором пострадали туристы из РФ
В Сети появилось видео смертельного ДТП с автобусом в Турции
Фото - © Telegram-канал "Baza"
В Сети появилось видео смертельного ДТП в Турции, в котором пострадали 16 российских туристов. Водитель автобуса погиб, сообщает Baza.
На опубликованных кадрах видно, как автобус несется по трассе на огромной скорости. В итоге транспорт с туристами врезается в столб. Половина автобуса превратилась в груду металла.
По информации турецких СМИ, причиной смертельной аварии могла стать поломка автобуса. Еще одной возможной причиной называют ошибку водителя.
В обстоятельствах происшествия разбирается турецкая полиция. Предварительно установлено, что пострадали 20 человек, из них 16 — россияне, остальные являются гражданами Белоруссии. Среди травмированных есть дети.