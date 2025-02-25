Опубликовано видео с выжившей кошкой, которую сбросили с «Ласточкиного гнезда»

Кошка Муся, сброшенная со смотровой площадки замка «Ласточкино гнездо» в Крыму, найдена живой. Опубликованы кадры с напуганным животным, сообщает «Крым 24» .

В настоящее время кошка находится на обрыве среди камней в состоянии сильного стресса, и издавая жалобное мяуканье. Операция по спасению кошки запланирована на самое ближайшее время.

Сотрудники туристического объекта вели поиски кошки в течение трех дней, но практически утратили надежду найти ее живой.

Животное было сброшено с обрыва 23 февраля. Живодер уже задержан. По данным правоохранительных органов, им оказался 24-летний житель Санкт-Петербурга, в отношении которого теперь возбуждено уголовное дело.

Кошка Муся обитает на территории «Ласточкиного гнезда» около десяти лет и является своеобразной местной знаменитостью. Эта пушистая красавица традиционно приветствовала посетителей замка.