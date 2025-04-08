Опубликовано видео с нападением пятиклассника на охранника школы в Новом Уренгое

Baza опубликовала видеозапись с моментом нападения пятиклассника с ножом на охранника школы в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО).

Инцидент произошел в одной из школ Нового Уренгоя. На опубликованных кадрах видно, как охранник пытается поймать школьника, однако в этот момент ребенок наносит мужчине удар ножом в шею. Затем женщина забирает у пятиклассника нож, а охранник держит нападавшего.

Школьник без проблем пронес нож в учебное заведение, так как металлодетектор не распознал оружие в вещах ребенка. Предварительно, он распознает лишь крупные металлические предметы, такие как пистолет или большой нож.

До этого у мальчика произошел конфликт с другой ученицей, которая после ссоры позвала на помщь своих братьев. Предположительно, после этого нападавший решил носить с собой нож, который мог без ведома родителей стащить с кухни.

В настоящий момент школьник был направлен в психоневрологический диспансер. При этом он не будет подвергнут уголовному преследованию, поскольку не достиг возраста 14 лет.