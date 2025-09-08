Опубликовано видео с моментом стрельбы в автобусе в Иерусалиме

В Сети появились кадры стрельбы в автобусе в Иерусалиме, в результате которой погибли, предварительно, пять человек, сообщает РИА Новости .

На опубликованном видео запечатлена трасса, по которой движутся автомобили и общественный транспорт. Внезапно раздаются звуки стрельбы и крики.

В этот момент люди, стоящие на остановке, начинают убегать подальше от автобуса, где происходит стрельба. Автомобили останавливаются, некоторые водители и пассажиры также покидают опасное место.

На записи также видно, как пули попадают в другой автобус. Неподалеку в этот момент стоит машина такси. Водитель помог пожилой женщине покинуть авто. Вместе они покинули место происшествия.

В понедельник двое боевиков открыли стрельбу по пассажирам автобуса в Иерусалиме. Инцидент случился на улице Игаль Ядин.

По предварительным данным, погибли пять человек. Ранены несколько десятков человек, семь из них находятся в тяжелом состоянии. Стрелки были ликвидированы.