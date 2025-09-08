Количество погибших при стрельбе в автобусе в Иерусалиме увеличилось до 5

Количество погибших во время теракта в автобусе в Иерусалиме увеличилось до пяти. Семь человек, отвезенных в больницы, находятся в тяжелом состоянии, рассказала служба скорой помощи Израиля (MDA), сообщает РИА Новости .

Неизвестные устроили расстрел пассажиров автобуса в Иерусалиме. 20 человек были ранены.

До этого было известно о четырех жертвах. Пятой умерла женщина в возрасте примерно 50 лет. Ее увезли в критическом состоянии в больницу. Там женщина и скончалась.

Суммарно команды MDA провели эвакуацию 12 человек. 7 из них были в тяжелом состоянии с огнестрельными ранениями.