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Опубликовано видео с места крушения легкомоторного самолета в Подмосковье

Telegram-канал 112 опубликовал видеозапись с места крушения легкомоторного самолета в Подмосковье. В результате ЧП погибли 2 человека.

На опубликованных кадрах видно, как пожарно-спасательные подразделения завершили тушение возгорания воздушного судна при столкновении с землей. Обломки легкомоторного самолета почти полностью выгорели.

Легкомоторный самолет Р-2002 Sierra потерпел крушение в четверг днем в окрестностях аэродрома Мячково в Раменском округе. В результате происшествия при учебно-тренировочном полете погибли курсант и инструктор.

В настоящее время обстоятельства и причины крушения воздушного судна выясняются.