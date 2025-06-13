Опубликовано видео работы ПВО в небе над Тегераном

Израиль снова атакует Иран, но в этот раз с помощью беспилотников. В Сети появились кадры, как местная система ПВО отражает атаку в небе над столицей страны — Тегераном, сообщает SHOT .

На опубликованных кадрах видно, как беспилотники летят друг за другом, и в это же время их нейтрализует система ПВО. Над иранской столицей слышны многочисленные взрывы.

На данный момент дроны сбивают на подлете к Тегерану. Информации о новых жертвах или разрушениях на момент публикации заметки пока не поступало.

Также израильская армия подтвердила, что атаковала ядерный объект Ирана в районе Исфахана.

Ранее сообщалось, что российский президент Владимир Путин пообщался с обеими сторонами резко накалившегося конфликта. Он осудил действия Израиля, выразил соболезнования Ирану, а также призвал стороны сесть за стол переговоров, чтобы решить все вопросы дипломатическим путем.