Опубликовано видео нападения мужчины на 9-летнюю школьницу в Люберцах

Telegram-канал Baza опубликовал видеозапись нападения неадекватного мужчины на девятилетнюю девочку около одного из жилых комплексов в подмосковных Люберцах. Местные жители задержали нападавшего.

Неадеквата запечатлела камера видеонаблюдения на одном из подъездов. На кадрах видно, как группа школьников проходит мимо подъезда. Затем слышны крики мужчины, удар и плач девочки. После этого мужчина покидает место нападения.

По словам очевидцев случившегося, жители ЖК опознали и самостоятельно задержали нападавшего. На место были вызвали сотрудники полиции.

Ранее стало известно, что в Люберцах неадекватный мужчина избил 9-летнюю девочку, когда она шла домой из школы. Неизвестный вел себя неадекватно, ругался матом и бил припаркованные автомобили. Пострадавшей потребовалась медицинская помощь.

Мама девочки написала на нападавшего заявление в правоохранительные органы.