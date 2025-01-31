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Опубликовано видео крупного пожара в хостеле на северо-западе Москвы

Пресс-служба МЧС РФ опубликовала видео крупного пожара в Москве. Огонь в здании в Сходненском тупике охватил площадь 2 тыс. квадратных метров.

На кадрах видно, что к месту пожара пригнали большое количество единиц спецтехники. Пожарные обсуждают план тушения возгорания.

Сотрудники МЧС РФ задействуют разные устройства для ликвидации проблемы. Например, огонь тушат в том числе с использованием крана.

С территории объекта, где произошел пожар, идет белый дым.

Возгорание началось в двухэтажном административном здании 31 января примерно в 06:30. Из строения эвакуировали примерно 50 человек. До приезда МЧС РФ объект покинули 300 человек. Частично обрушилась крыша.

В тушении участвуют 130 сотрудников МЧС. Задействованы 37 единиц техники.

По предварительным данным, горящее здание располагается на территории экс-машиностроительного завода имени Чернышева. Там находится гостиница.