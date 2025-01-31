Опубликовано видео крупного пожара в хостеле на северо-западе Москвы
Пресс-служба МЧС РФ опубликовала видео крупного пожара в Москве. Огонь в здании в Сходненском тупике охватил площадь 2 тыс. квадратных метров.
На кадрах видно, что к месту пожара пригнали большое количество единиц спецтехники. Пожарные обсуждают план тушения возгорания.
Сотрудники МЧС РФ задействуют разные устройства для ликвидации проблемы. Например, огонь тушат в том числе с использованием крана.
С территории объекта, где произошел пожар, идет белый дым.
Возгорание началось в двухэтажном административном здании 31 января примерно в 06:30. Из строения эвакуировали примерно 50 человек. До приезда МЧС РФ объект покинули 300 человек. Частично обрушилась крыша.
В тушении участвуют 130 сотрудников МЧС. Задействованы 37 единиц техники.
По предварительным данным, горящее здание располагается на территории экс-машиностроительного завода имени Чернышева. Там находится гостиница.