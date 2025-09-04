Опубликовано видео, как самокатчица сбила маму актрисы Шпицы в Москве

Девушка на электросамокате сбила маму актрисы Шпицы в Москве
Происшествия

Фото - © Медиасток.рф

Пресс-служба прокуратуры Москвы опубликовала видео, на котором 20-летняя девушка на самокате сбила, предположительно, маму актрисы Екатерины Шпицы Галину Карпову.

Инцидент произошел на улице Черняховского в Москве. 20-летняя девушка на арендованном электросамокате сбила женщину и затем покинула место ДТП.

Пострадавшей понадобилась медицинская помощь. На опубликованной записи видно, что самокатчица во что-то въехала и встала с самоката на ноги.

3 сентября сообщалось, что девушка ехала в наушниках на самокате. Она чуть не сбила с ног 69-летнюю мать Шпицы. У Галины Карповской ушиб плеча. Сервис кикшеринга вычислил профиль девушки и принял меры. Сам инцидент произошел еще 1 сентября.