Опубликовано видео, как самокатчица сбила маму актрисы Шпицы в Москве
Девушка на электросамокате сбила маму актрисы Шпицы в Москве
Фото - © Медиасток.рф
Пресс-служба прокуратуры Москвы опубликовала видео, на котором 20-летняя девушка на самокате сбила, предположительно, маму актрисы Екатерины Шпицы Галину Карпову.
Инцидент произошел на улице Черняховского в Москве. 20-летняя девушка на арендованном электросамокате сбила женщину и затем покинула место ДТП.
Пострадавшей понадобилась медицинская помощь. На опубликованной записи видно, что самокатчица во что-то въехала и встала с самоката на ноги.
3 сентября сообщалось, что девушка ехала в наушниках на самокате. Она чуть не сбила с ног 69-летнюю мать Шпицы. У Галины Карповской ушиб плеча. Сервис кикшеринга вычислил профиль девушки и принял меры. Сам инцидент произошел еще 1 сентября.