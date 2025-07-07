Опубликовано фото машины, в которой покончил с собой Роман Старовойт

Экс-министр транспорта России Роман Старовойт свел счеты с собственной жизнью. Позднее в Сети появилось фото его машины марки Tesla Model X, в которой он и совершил самоубийство, пишет Mash .

На опубликованном кадре видно, что Старовойт владел Tesla Model X черного цвета. Транспортное средство нашли днем 7 июля около 15:00 в парке имени Малевича в деревне Раздоры в Одинцовском городском округе.

Tesla Model X была выпущена в 2018 году. По данным СМИ, ради собственной машины несколько лет назад он установил одну из первых электрозарядок в Курской области на местной Красной площади.

Ранее Следственный комитет России подтвердил, что в салоне Tesla Model X нашли тело Старовойта. Обстоятельства случившегося устанавливаются.