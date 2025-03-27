Опубликован список россиян, которые были на борту затонувшего батискафа в Египте

Стали известны имена российских туристов, которые находились на затонувшем в Египте батискафе «Синдбад», сообщает Mash .

Всего названы имена 35 из 45 туристов. Многие пришли на экскурсию семьями. В списке есть как минимум 15 имен детей.

Предварительно, на борту затонувшего батискафа были:

Вадим, Марина, Роман и Герман Б.;

Арина, Виктория, Сергей и Наталья Е.;

Мария и Дарья Б.;

Марина и Владимир Г.;

Андрей и Елена К.;

Людмила, София, Кирилл, Ярослав и Виталий Г.;

Наиля, Лиана и Равиль В.

Также в списке числятся Юлия и Гордей Н., Ариана и Андрей Б., Карина и Эдуард К., Эскар и Айда Ф. Кроме того, на борту были Евгения Н., Алексей Б., Всеволод Н., Регина А., Любовь П.

38 из 45 россиян спасены. Судьба остальных неизвестна.

Батискаф «Синдбад» с 45 россиянами и членами экипажа затонул после столкновения с рифом у берегов Хургады 27 марта. Ранее сообщалось о девяти погибших.