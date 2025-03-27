Опубликован список россиян, которые были на борту затонувшего батискафа в Египте
Фото - © Telegram-канал SHOT
Стали известны имена российских туристов, которые находились на затонувшем в Египте батискафе «Синдбад», сообщает Mash.
Всего названы имена 35 из 45 туристов. Многие пришли на экскурсию семьями. В списке есть как минимум 15 имен детей.
Предварительно, на борту затонувшего батискафа были:
- Вадим, Марина, Роман и Герман Б.;
- Арина, Виктория, Сергей и Наталья Е.;
- Мария и Дарья Б.;
- Марина и Владимир Г.;
- Андрей и Елена К.;
- Людмила, София, Кирилл, Ярослав и Виталий Г.;
- Наиля, Лиана и Равиль В.
Также в списке числятся Юлия и Гордей Н., Ариана и Андрей Б., Карина и Эдуард К., Эскар и Айда Ф. Кроме того, на борту были Евгения Н., Алексей Б., Всеволод Н., Регина А., Любовь П.
38 из 45 россиян спасены. Судьба остальных неизвестна.
Батискаф «Синдбад» с 45 россиянами и членами экипажа затонул после столкновения с рифом у берегов Хургады 27 марта. Ранее сообщалось о девяти погибших.