Опубликован список исчезнувших на Сахалине путешественников

В Сети появился список исчезнувших при восхождении на вулкан Баранского в Сахалинской области. Гидом был Валерий Ф. 1989 года рождения, сообщает « 112 ».

Всего пропали 10 человек. Помимо гида, в группе были Марина Д. 1986 года рождения, Регина Б. 1992-го, Татьяна С. 1975-го, Ирина Т. 1995-го, Юлия З. 1985-го, Полина П. 1995-го, Инна С. 1995-го, Екатерина К. 1993-го и Татьяна О. 1979-го.

Гид Валерий Ф. шел по маршруту в первый раз. С собой он взял карту. Однако с тропой был не знаком.

Рядом с одним из ручьев имеется развилка. На ней группа могла уйти не туда и отправиться в чащу. Туристов продолжают искать.

Утром 24 августа на курильском острове Итуруп рядом с вулканом Баранского начали искать группу из 10 человек. Она не вышла на связь. В поиске задействованы спасатели, работники полиции и сотрудник администрации округа.