Опубликован момент обрыва тросов канатной дороги в Нальчике

сегодня в 21:27

Telegram-канал 112 опубликовал видеозапись с моментом обрыва тросов канатно-кресельной дороги в Нальчике. В результате ЧП пострадали 10 человек.

В пятницу люди упали с 4-7 метров при обрыве канатной дороги в столице Кабардино-Балкарской Республики. «Канатка» вела на гору Малая Кизиловка, где находится ресторан.

На опубликованных кадрах видно, как люди падают с большой высоты при обрыве тросов канатной дороги.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Следователи устанавливают все обстоятельства происшествия.

https://t.me/ENews112/21521