Оппозиция Абхазии отказалась от переговоров с властями

сегодня в 23:08

Представители оппозиции в Абхазии заявили о прекращении контактов с властями республики, сообщает ТАСС .

«Мы закрываем все переговорные процессы. Мы стоим на своем месте. Мы наращивать будем свои силы», — заявил на митинге оппозиционный депутат Кан Кварчия.

Также агентство сообщило, что президент республики Аслан Бжания покинул здание МВД республики и уехал в село Тамыш.

Ранее оппозиционеры предложили Бжании уйти в отставку и дали ему час, чтобы покинуть должность. Бжания ответил отказом на ультиматум манифестантов, которые захватили центр Сухуми и правительственные здания.