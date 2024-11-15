Оппозиция в Абхазии дала час на отставку президента

Оппозиция в Абхазии требует от президента Аслана Бжании в течение часа уйти в отставку, сообщает ТАСС .

Ультиматум на абхазском языке перед собравшимися манифестантами озвучил представитель оппозиции Леван Микаа.

«Мы не отступаем, даем ему (президенту — ред) час. Если не уйдет, пойдем туда, где он. Мы отправили с этим ультиматумом к нему людей», — заявил политик.

Ранее Бжания заявил, что не покинет пост главы республики, хотя в пятницу он принял предложение участников уличных протестов о сложении полномочий.